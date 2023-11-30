В Уганді 70-річна жінка народила двійню, повідомляють інформаційне агентство AFP і британська газета Mirror.

Сафіна Намуквая стала найстарішою жінкою, яка народила дитину в Африці. Вона завагітніла після процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Сафіна Намуквая. Women's Hospital International and Fertility Centre

Сафіна народила дівчинку та хлопчика вдень 29 листопада за допомогою кесаревого розтину, повідомили в Міжнародній жіночій лікарні та Центрі репродуктивного здоровʼя в Кампалі. За словами медиків, мати й діти почуваються добре.

Сафіна Намуквая разом зі своїм лікарем після кесаревого розтину. Women's Hospital International and Fertility Centre

У 2020 році Намуквая народила дівчинку на ім’я Сара.