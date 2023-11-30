В Уганді 70-річна жінка народила двійню, повідомляють інформаційне агентство AFP і британська газета Mirror.
Сафіна Намуквая стала найстарішою жінкою, яка народила дитину в Африці. Вона завагітніла після процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).
Сафіна народила дівчинку та хлопчика вдень 29 листопада за допомогою кесаревого розтину, повідомили в Міжнародній жіночій лікарні та Центрі репродуктивного здоровʼя в Кампалі. За словами медиків, мати й діти почуваються добре.
У 2020 році Намуквая народила дівчинку на ім’я Сара.
- Зазвичай ЕКЗ не пропонують жінкам старше 43 років, однак деякі приватні клініки можуть виконати таку процедуру. Для цього беруть заморожені раніше яйцеклітини матері або яйцеклітини від донора.
- У 2019 році в Індії 74-річна жінка стала найстаршою матір’ю у світі. Вона теж народила завдяки процедурі екстракорпорального запліднення.