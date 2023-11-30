У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про арешт активів росії на користь відновлення України

На розгляд Конгресу США внесли законопроєкт, який, у разі схвалення, дозволить передати конфісковані російські активи на відновлення України.

Згідно з текстом, проєкт пропонує надати президенту повноваження конфісковувати активи вартістю в понад $2 мільйони, які належать «іноземним особам» — російським олігархам та іншим людям, які допомагають російському уряду, порушуючи закони США.

Також він уточнює повноваження Мінʼюсту щодо переказу коштів — згідно з цим, уряд США може переказувати Україні всі витрати, отримані в результаті конфіскації російських активів. Їх пропонують витратити на повоєнну відбудову України, гуманітарну та військову допомогу, допомогу біженцям та вкласти в технології, які забезпечать «вільний потік інформації» в Україні.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль привітав цю ініціативу, адже вона допоможе швидше конфісковувати активи підсанкційних російських олігархів.