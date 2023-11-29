Астрономи вперше знайшли планетоутворюючий диск за межами Чумацького Шляху

Астрономи вперше виявили в іншій галактиці диск матеріалу, що живить молоду зірку. Це відкриття свідчить про те, що зірки та планети в інших галактиках утворюються так само, як у Чумацькому Шляху.

Про це пише Space.

Молода зірка, про яку йдеться, розташована в сусідній галактиці Велика Магелланова Хмара, що на відстані 160 тисяч світлових років від Землі.

ESO / M. Kornmesser

Команда науковців спостерігала за нею за допомогою радіотелескопа в Чилі.

«Ми знаємо, що диски життєво важливі для формування зірок і планет у нашій галактиці, а тут ми вперше бачимо прямі докази цього в іншій галактиці», — розповіли дослідники.

Планетоутворюючі диски утворюються, коли речовина падає на зірку або інший обʼєкт, наприклад, чорну діру чи нейтронну зірку. Коли матеріал падає на ці об’єкти, він несе із собою момент імпульсу — це означає, що він не може прямувати безпосередньо до центрального тіла. Натомість матерія утворює сплюснутий обертовий диск, який поступово подає речовину до центрального обʼєкта.

Планетоутворюючі диски навколо зірок важко помітити навіть у Чумацькому Шляху, частково тому що молоді зірки перебувають у хмарах газу і пилу. Навколо зірки у Великій Магеллановій Хмарі цього пилу менше. Тому астрономи змогли спостерігати за нею і, можливо, навіть за ранніми стадіями формування планет.

Наша Сонячна система переживала той самий процес приблизно 4,5 мільярда років тому, коли протопланетний диск оточував молоде Сонце, навколо якого народжувалися планети.