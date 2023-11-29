Росію вперше не взяли до виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї

Росію вперше в історії не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Водночас на період з 2024 до 2026 року обрали Польщу, Литву й Україну.

«Україна активно сприятиме зміцненню ОЗХЗ. Я вдячний усім країнам, які погодили наші кандидатури та не підтримали обрання росії. Менш ніж за місяць росія вперше в історії провалила три голосування до важливих міжнародних органів. Це логічний результат дій держави-терориста: її роль у міжнародних відносинах падає, а ізоляція посилюється» — додав президент.