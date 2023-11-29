СБУ оголосила підозру російському генералу за репресії проти українців під час захоплення Лиману

Служба безпеки повідомила про підозру російському генерал-лейтенанту Євгенію Поплавському, заступнику командувача центрального військового округу росії. За даними слідства, під час захоплення Лиману на Донеччині він керував репресіями проти місцевих учасників руху опору.

Про це пише пресслужба.

Слідчі задокументували факти, коли фігурант особисто брав участь у катуванні цивільних. Зокрема, 20 квітня 2022 року генерал і чотири його підлеглі ввірвалися додому до місцевого. Від чоловіка Поплавський вимагав передати його складські приміщення окупантам. Там росіяни планували знімати постановочні відео про роздачу «гумдопомоги рф».

Чоловік та його дружина відмовилися, тоді російський генерал наказав зачинити жінку в підвалі, а чоловіка — схопити та забрати із собою. Його завезли до одного зі складів, а перед цим Поплавський сказав підлеглому кинути бойову гранату в підвал, де була жінка, якщо її чоловік не повернеться через годину.

На складі фігурант приставив до скроні потерпілого пістолет і змушував на відео «подякувати окупантам за надану допомогу» місцевим жителям. Чоловік все ж погодився.

Євгенію Поплавському оголосили підозру за ч. 1 ст. 438 ККУ (віддання наказу про дії, які порушують закони та звичаї війни).