Французька поліція затримала ватажка секти «Атман». Його звинувачують у сексуальній експлуатації послідовників

Французька поліція ліквідувала сектантську мережу федерації йоги «Атман». Її лідера Грегоріана Біволару та ще 40 людей заарештували за підозрою в торгівлі людьми та зґвалтуваннях.

Про це повідомив французький судовий чиновник, який не мав права публічно говорити про розслідування, передає The Guardian.

Сектантська мережа діяла під прикриттям тантризму та мала послідовників по всьому світі. Відомо, що федерація «Атман» присутня приблизно в тридцяти країнах, більшість з яких — європейські. У Франції вона мала філії у трьох великих містах.

Лідер та засновник секти Грегоріан Біволару — 71-річний румун. Раніше він був засуджений у себе на батьківщині за зґвалтування неповнолітньої.

Gregorian Bivolaru|Facebook

Послідовники Біволару зізнавалися, що він сексуально експлуатував їх та змушував віддавати йому свої заощадження. Молоді учасниці секти також розповіли, що їх приневолювали працювати стриптизерками та зніматися у жорстких порнофільмах. Крім того, його розшукувала Інтерпол за торгівлю людьми, в тому числі й неповнолітніми.

Під час арешту «гуру» з будинку, де він зупинився, забрали 26 жінок. Їх утримували в тісноті й антисанітарних умовах. За словами потерпілих, він приводить своїх послідовників для «сексуального посвячення» в практики тантричної йоги.