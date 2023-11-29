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Apple Music запустила функцію Replay для 2023 року. Що найчастіше слухали українці

Автор:
Олександра Опанасенко
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Apple Music запустила функцію Replay для 2023 року, яка показує персональну статистику прослуховувань користувачів за рік. Подивитися особисту статистику можна за посиланням чи знайти в застосунку (сторінка «Слухати зараз», прогортати вниз).

Replay формує списки артистів, пісень і альбомів, які користувач слухав найбільше протягом року. Також є розбивка по жанрах і плейліст зі 100 улюблених пісень.

Apple

Що українці слухали найбільше

Apple Music опублікувала плейлісти головних пісень року в кожній країні. В Україні список очолила пісня Flowers американської співачки Майлі Сайрус.

  • Майлі Сайрус — Flowers
  • SHUMEI & Злата Огнєвич — Буревіями
  • YAKTAK — Погляд (feat. Sobol)
  • DOROFEEVA — Щоб не було
  • Parfeniuk — Провела екскурсію (українці заслухали першу версію пісні, яку згодом видалив виконавець).
  • SadSvit & Структура Щастя — Силуети
  • Wellboy — Додому
  • Сем Сміт & Кім Петрас — Unholy
  • SKOFKA — Чути гімн
  • Parfeniuk — Відриваючись

Найпопулярнішою артисткою року стала Тейлор Свіфт. У світовому плейлісті «Топ-100 у світі: 2023» перше місце посіла пісня Last Night кантрі-виконавця Моргана Воллена.