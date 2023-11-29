Apple Music запустила функцію Replay для 2023 року. Що найчастіше слухали українці

Apple Music запустила функцію Replay для 2023 року, яка показує персональну статистику прослуховувань користувачів за рік. Подивитися особисту статистику можна за посиланням чи знайти в застосунку (сторінка «Слухати зараз», прогортати вниз).

Replay формує списки артистів, пісень і альбомів, які користувач слухав найбільше протягом року. Також є розбивка по жанрах і плейліст зі 100 улюблених пісень.

Apple

Що українці слухали найбільше

Apple Music опублікувала плейлісти головних пісень року в кожній країні. В Україні список очолила пісня Flowers американської співачки Майлі Сайрус.

Майлі Сайрус — Flowers

SHUMEI & Злата Огнєвич — Буревіями

YAKTAK — Погляд (feat. Sobol)

DOROFEEVA — Щоб не було

Parfeniuk — Провела екскурсію (українці заслухали першу версію пісні, яку згодом видалив виконавець).

SadSvit & Структура Щастя — Силуети

Wellboy — Додому

Сем Сміт & Кім Петрас — Unholy

SKOFKA — Чути гімн

Parfeniuk — Відриваючись

Найпопулярнішою артисткою року стала Тейлор Свіфт. У світовому плейлісті «Топ-100 у світі: 2023» перше місце посіла пісня Last Night кантрі-виконавця Моргана Воллена.