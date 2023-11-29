Microsoft випустила «‎потворний» різдвяний светр з Bliss — шпалерами з Windows XP

Компанія Microsoft представила традиційний «потворний» різдвяний светр і цього року пропонує вдягнути шпалери з операційної системи Windows ХР під назвою Bliss («Безтурботність»).
Bliss — це фото Чарльза О’Ріра 1996 року, зроблене в долині Сономи, що в Каліфорнії (США). Це фото компанія купила у 2000 році і зробила його найвпізнаванішим на планеті. У Windows XP воно було стандартною заставкою.
Светр можна придбати за $69,99 в Xbox Gear Shop від Microsoft.
- Microsoft шостий рік поспіль випускає «потворні» светри до різдвяних свят. Минулого року светр був з Clippy — анімованим помічником MC Word у вигляді канцелярської скріпки.