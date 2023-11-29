В Онтаріо вивчення Голодомору в Україні внесли до шкільної програми

У найбільш заселеній канадській провінції Онтаріо вивчення Голодомору 1932—1933 років в Україні додали до обовʼязкової шкільної програми. Учні 10 класу вивчатимуть цей геноцид, починаючи з 2025 року.

Про це повідомив міністр освіти Онтаріо Стівен Лечче.

«Ми відстоюємо канадські цінності. З гордістю повідомляємо, що всі школярі вивчатимуть Голодомор і жорстокі наслідки екстремістських політичних ідеологій, таких як комунізм та марксизм. Голод проти українського народу був актом геноциду, і обовʼязок канадців — памʼятати про це», — наголосив Лечче.

Під час виступу Лечче також оголосив про виділення $300 тисяч Канадсько-українському фонду для продовження Національного туру щодо підвищення поінформованості про Голодомор.

За даними Статистичної служби Канади, під час перепису населення 2021 року приблизно 1,26 млн людей (майже 3,5% населення країни) зазначили, що мають українське коріння, зокрема понад 342 тисячі жителів Онтаріо.

Що таке Голодомор

Голодомор 1932—1933 років — це штучний масовий голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. Тоді від голоду померли 7 мільйонів людей. В Україні та світі Голодомор сприймають як акт геноциду українського народу, інспірований урядом СРСР. У 1928 радянська влада запровадила насильницькі хлібозаготівлі, коли у фермерів забирали все або більшу частину зерна за суттєво заниженими цінами. Водночас відбувалися «ліквідація» найзаможніших господарств і колективізація. Через неефективне колгоспне господарювання і настання голоду в Україні наростав спротив тоталітарному режиму. За сім місяців 1932 року в країні було 56% від усіх антивладних виступів у СРСР. Тоді радянська влада вирішила організувати штучний голод, щоб зменшити опір населення, знищивши його частину.