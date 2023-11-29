2024 має стати для України роком роботи над помилками. Огляд матеріалів іноземних медіа 28 листопада

Сукупна економічна потужність США, ЄС і Британії у двадцять разів перевищує російську. Однак наразі Кремль має перемоги на військовому, політичному й економічному напрямах, пише The Wall Street Journal. Через торгівлю з третіми країнами росіяни продовжують закуповувати підсанкційні товари, які потім використовують для виробництва зброї. Створивши флот із танкерів, що не підпадають під західні нафтові санкції, Москва обійшла накладене Заходом обмеження максимальної ціни на нафту. Так, інфляція у країні зростає, однак поки що тиск західних економічних санкцій вдається помʼякшити вливаннями грошей у військово-промисловий комплекс, пише видання. У підсумку росіянам вдалося, наприклад, щонайменше наздогнати Україну у виробництві FPV-дронів. Раніше ЗСУ суттєво переважали в цьому, однак можливості невеликих майстерень і волонтерів виявились меншими за ті, що має велика державна машина.

Наразі тенденції такі, що протягом наступного року росія ресурсно переважатиме Україну, стверджує в матеріалі старший дослідник американського Фонду Карнегі Майкл Кофман. Однак говорити, що росіяни виграють війну, неправильно. Наразі путіну дуже далеко до окупації всіх заявлених «російськими» українських територій, тож про підкорення України інтересам Кремля годі й казати. «Утім, якщо наступного року не буде прийнято вірних рішень щодо українського підходу до протистояння і виділення ресурсів Заходом, шанси України на успіх стануть незначними», ― каже Кофман.

Політично російський режим зараз теж виглядає міцнішим за ситуацію на Заході. Доки у Штатах сперечаються щодо виділення допомоги Україні, а в кількох країнах на виборах перемогли скептичні щодо допомоги Україні сили, влада путіна здається непохитною. Після червневого заколоту Євгенія Пригожина і «ПВК Вагнера» опонувати російському диктатору всередині країни ніхто не наважується.

«Боюся, Європа досі не може вірно оцінити супротивника, ― каже Констанц Штельценмюллер, директор інституту Брукінгс у Вашингтоні. ― Він не те щоб добрий у стратегії, не надто розумний ― але дуже, дуже затятий».

Проте поточних переваг все одно недостатньо для того, щоб росіяни змогли десь прорвати оборону, пише видання. Навіть в Авдіївці, яку Кремль визначив як головну мету осені, окупанти просуваються на лічені метри ціною величезних втрат у живій силі та техніці. Навіть виснажена українська армія може добре тримати оборону, тож здобутки росіян дуже і дуже локальні. Будівництво фортифікаційних споруд українською стороною на лінії зіткнення ― вдале рішення, йдеться у статті.

«Наступний рік слід використати, щоб наростити українську військову міць, ― каже Кофман. ― Києву варто вдосконалити процес мобілізації та тренування бійців, на якийсь час облишити ідею наступу і закріпитися на поточних позиціях. Якщо цього не станеться, 2024 рік може виявитись поворотним моментом, після якого становище України поступово погіршуватиметься».

Також вартий уваги матеріал Foreign Affairs про те, як допомогти Україні встояти й виграти в затяжній війні. Його ключові тези ― не вірити путіну і не йти з ним на переговори, натомість зробити перебування російських військ на окупованій українській території постійним кошмаром за рахунок обстрілів їхнього тилу високоточною зброєю. За поточної ситуації росія поступово виснажуватиметься і в певний момент не зможе більше утримувати захоплені землі, йдеться у статті.

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