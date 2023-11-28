Телескоп «Хаббл» на одному зображенні показав два галактичні скупчення

Космічний телескоп «Хаббл» обʼєднав в одне зображення два галактичні скупчення в сузірʼї Ерідан. Вони насичені гарячим газом і випромінюють потужне рентгенівське випромінювання.

Про це пише Європейське космічне агентство (ESA).

Уся невидима чорна матерія на зображенні, не враховуючи безліч видимих галактик, містить таку величезну масу, що скупчення галактик помітно викривляє простір-час навколо себе. Галактики, менші за скупчення, здаються спотвореними в довгі викривлені дуги навколо його країв.

ESA / NASA

Скупчення називається Abell 3192 і складається насправді з двох скупчень (раніше вчені вважали його одним цілим). Одна група скупчення розташована приблизно за 2,3 мільярда світлових років від Землі, а інша — за 5,4 мільярда світлових років.