У Малайзії стадо слонів розтоптало автівку. Перед цим вона збила слоненя

У Малайзії стадо слонів розтоптало автівку, після того як вона збила слоненя.

Про це пише CNN.

Білим Perodua Axia керував 48-річний чоловік. Він був у салоні разом зі своєю дружиною і 23-річним сином. На шляху з острова Пенанг до північно-східного прибережного штату Теренган водій врізався у слоненя.

«Автомобіль врізався в молоде слоненя, яке йшло дорогою зі стадом», — сказав головний суперінтендант поліції округу Герік. Від удару дитинча впало на землю. Побачивши це, пʼять слонів почали топтати автівку.

Royal Malaysia Police

Поліція Геріка не уточнила, чи були люди в авто під час інциденту, про жертви теж не повідомляла. Також невідомо, що сталося зі слоненям.