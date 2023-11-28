Українські вчені відкрили новий вид пʼявок з Антарктики — мільйони років тому вони мігрували в Арктику, а згодом повернулися

Українські вчені відкрили новий вид антарктичних пʼявок, предки яких мільйони років тому мігрували в Арктику, а потім знову повернулися в Антарктику.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Відкриття зробили зоологи Андрій та Сергій Утєвські у співпраці з іноземними колегами Александром Бєлецьким та Йоанною Ціхоцькою з Польщі, Маріо Санторо з Італії та Петером Тронтелем зі Словенії. Разом вони досліджували поширення паразитів риб — пʼявок-пісциколід.

Зʼясувалося, що нова пʼявка належить до групи, яку називають «платибделіни». Вони поширені в Арктиці й суміжних водах Атлантики та Тихого океану. Це те саме, що знайти «білого ведмедя в Антарктиці», кажуть учені.

Національний антарктичний науковий центр / Facebook

«Риб’ячі пʼявки виникли в морях навколо Антарктики, потім вони розповсюдилися Світовим океаном, досягли Арктики та проникли в прісні водойми Північної півкулі. Однак згодом предок нашого виду повернувся з півночі на батьківщину пращурів всієї родини рибʼячих пʼявок в Антарктиці», — заявили дослідники.

Молекулярний годинник показав, що новий вид відділився від своїх північних родичів приблизно 1,76 мільйона років тому під час плейстоцену, коли поверхня Землі зазнала значного охолодження. Саме в цю епоху він зміг перетнути тропіки.

Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Вчені віднесли новий вид до нового роду, який назвали Austroplatybdellina, що перекладається з латини як «південна платибделіна», тому що ця антарктична пʼявка належить до переважно північної групи платибделін. Повна офіційна назва нового для науки виду — Austroplatybdellina prodiga, у перекладі з латини це означає «блудна південна платибделіна».