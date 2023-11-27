Американський словник Merriam-Webster назвав слово 2023 року

Американський словник Merriam-Webster визначив, що «автентичний» (authentic) стало словом 2023 року.

Про це йдеться на сайті словника.

Протягом року люди часто шукали значення слова «автентичний», зокрема через поширення штучного інтелекту, увагу до ідентичності, соціальні мережі й популярну культуру.

Слово «автентичний» має низку значень, серед яких «не фальшивий», синонім до «справжнього та фактичного», а ще «вірний власній особистості, духу чи характеру».

Автентичність часто повʼязують з ідентичністю — національною чи особистою. Наприклад, автентичною називають національну кухню або ж власну особистість. У 2023 році відомі люди, такі як Лейні Вілсон, Сем Сміт і Тейлор Свіфт, були в заголовках зі словами про пошук свого «автентичного голосу» та «автентичного я».

Водночас розвиток штучного інтелекту та його вплив на збільшення кількості фейкових відео, фото, академічну доброчесність та інше розмиває межі між справжнім і фальшивим.

Словник Merriam-Webster опублікував ще кілька слів, до яких зросла цікавість у 2023 році: rizz (чарівність, привабливість), deepfake (переконливо зроблені, але фальшиві фото чи відео), сoronation (коронація), dystopian (антиутопія), EGOT (відзнака за те, що артист виграє одразу чотири престижні нагороди: «Еммі», «Греммі», «Оскар» і «Тоні» ), Х (перейменований Twitter), implode (вибухнути), kibbutz (кібуц) та інші.