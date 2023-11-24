Реставратори забрали «фільтри краси» з портрету Діани Сесіл, яку написали в XVII столітті

Реставратори відновили портрет графині Діани Сесіл та повернули картині XVII століття первісний вигляд. Знявши пожовклий шар старого лаку, майстри виявили так звані фільтри краси. Губи дворянки в якийсь момент підфарбували, мабуть, щоб зробити їх повнішими, а також опустили лінію росту волосся, щоб чоло графині виглядало нижчим.

Про це повідомляє британська комісія з англійської історичної спадщини English Heritage.

Діана Сесіл — оригінальний вид картини. Крістофер Айсон/English Heritage

Реставратори зазначають, що хоча картина й зазнала значних пошкоджень і треба було її підправити, століття безперечно додало своїх уподобань — перефарбувати саме ці елементи було цікавим вибором.

Діана Сесіл після «ретушування» реставратора. English Heritage

«Нам, як сучасному суспільству, що має доступ до цифрових фільтрів краси і технологій штучного інтелекту, може здаватися, що ми краще за людей інших епох знаємо про спокусу вдосконалювати свою зовнішність. Однак ця реставрація XIX століття доводить, що це не новітнє явище», — каже кураторка English Heritage Луїза Кулінг.

За її словами, мінливі стандарти краси відлунюють крізь віки. Хоча в цьому випадку графиня не мала права голосу щодо «покращень» її зовнішності через два століття після того, як портрет був написаний.

Однак під час видалення лаку реставратори також зробили кілька чудових знахідок: майстри виявили прихований підпис художника Корнеліуса Джонсона, а також справжню дату написання портрета — 1634 рік, тобто на чотири роки раніше, ніж вважали раніше.