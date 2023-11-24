Білл Гейтс прогнозує, що штучний інтелект у майбутньому скоротить робочий тиждень до 3 днів

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс прогнозує, що штучний інтелект у майбутньому скоротить робочий тиждень для людей до 3 днів.

Про це він роповів у подкасті «Що тепер?» коміку Тревору Ноа, пише Business Insider.

Ноа запитав, чи загрожує розвиток штучного інтелекту робочим місцям. У відповідь Гейтс сказав, що може настати час, коли людям не доведеться багато працювати. У світі майбутнього, вважає Гейтс, «машини будуть виробляти всю їжу та все інше».

«Я не думаю, що вплив штучного інтелекту буде таким драматичним, як промислова революція, але він точно буде таким же великим, як поява ПК [персональних компʼютерів]. Програми для обробки текстів не позбавили офісної роботи, але змінили її назавжди», — додав Гейтс.

Про те, що з розвитком штучного інтелекту тривалість робочого тижня скоротиться, говорив і голова фінансової корпорації JPMorgan Джеймі Даймон. В інтервʼю Bloomberg він казав, що завдяки штучному інтелекту наступне покоління матиме лише 3,5 робочі дні на тиждень.