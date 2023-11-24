У Лондоні вперше відтворять музику з концтабору Аушвіц

Лондонський композитор Лео Геєр вирішив реконструювати музику оркестру, який грав у концтаборі Аушвіц.

Про це повідомляє CNN.

Геєр розповів, що випадково натрапив на колекцію музичних рукописів під час відвідин Аушвіцу у 2015 році. До музею він їздив, щоб створити музику на згадку про Мартіна Гілберта — це британський історик та експерт з Голокосту, який помер у лютому 2015 року. Відтак Геєр вирушив до Польщі, щоб «відчути серйозність» робіт Гілберта. Там він зустрівся з архіваріусом меморіалу і музею, який згадав, що є залишки партитур, які виконували оркестри в таборі.

За місяць Геєр повернувся до Польщі, щоб перевірити результати. В архіві знайшли 210 музичних творів різного рівня завершеності. Тоді чоловік захотів відтворити твори та втілити їх у життя.

Багато з цих фрагментів неповні, а деякі обгоріли по краях. Завданням Гаєра було поєднати частини воєдино. Готовий твір називається «Оркестри Аушвіцу». Чотири з відреставрованих творів виконає оркестр Геєра Constella Music.