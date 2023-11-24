У Дубліні сталися безпрецедентні сутички після того, як чоловік із ножем напав на людей та постраждали діти

У столиці Ірландії, місті Дублін, сталися масові заворушення після нападу чоловіка з ножем на пʼятьох людей, зокрема постраждали троє маленьких дітей.

Про це повідомляють агентства Reuters і Associated Press.

Напад і протести стались 23 листопада. У місті були зіткнення між поліцією з охорони громадського порядку та протестувальниками проти іммігрантів. На вулиці вийшли 100 протестувальників, поліцейських було понад 400 офіцерів.

Спочатку протестувальники прорвалися через поліцейський барʼєр, а потім почали кидати різні предмети і запускати феєрверки в бік поліцейських. Протестувальники вщент спалили двоповерховий автобус перед статуєю Деніела ОʼКоннелла, а в сусідньому готелі Holiday Inn і ресторані McDonalds вибили вікна. Магазин Footlocker пограбували. Натовп почав розходитися близько девʼятої вечора.

Палаючий автобус перед статуєю Деніела О'Коннелла. Дублін, 23 листопада 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Увесь громадський транспорт у місті — трамваї та автобуси — зупинили, і багато фірм закликали своїх співробітників у пʼятницю працювати з дому.

«Це ганебні сцени. У нас є божевільна, хуліганська група, яка рухається вкрай правою ідеологією, яка займається серйозним насильством», — заявив журналістам комісар поліції Дрю Харріс після того, як направив 400 офіцерів для відновлення громадського порядку.

Міністр юстиції Гелен МакЕнті заявила, що не можна дозволити «бандитським і маніпулятивним елементам використати жахливу трагедію, щоб посіяти хаос».

Подібні заворушення в Дубліні майже безпрецедентні. За останній рік у країні посилилися невеликі антиіммігрантські протести. Уряд переглядає заходи безпеки в парламенті після того, як нещодавні протести замкнули законодавців усередині.

Вдень 23 листопада 40-річний чоловік із ножем напав на людей біля школи на площі Парнелл. Його вже заарештували. Серед постраждалих — пʼятирічна і шестирічна дівчинки, пʼятирічний хлопчик. Пʼятирічна дівчинка з ножовим пораненням шиї — у критичному стані. Нападника зміг зупинити мотоцикліст, вдаривши його шоломом.