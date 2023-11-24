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У Дубліні сталися безпрецедентні сутички після того, як чоловік із ножем напав на людей та постраждали діти

Автор:
Ангеліна Шеремет
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У столиці Ірландії, місті Дублін, сталися масові заворушення після нападу чоловіка з ножем на пʼятьох людей, зокрема постраждали троє маленьких дітей.

Про це повідомляють агентства Reuters і Associated Press.

Напад і протести стались 23 листопада. У місті були зіткнення між поліцією з охорони громадського порядку та протестувальниками проти іммігрантів. На вулиці вийшли 100 протестувальників, поліцейських було понад 400 офіцерів.

Спочатку протестувальники прорвалися через поліцейський барʼєр, а потім почали кидати різні предмети і запускати феєрверки в бік поліцейських. Протестувальники вщент спалили двоповерховий автобус перед статуєю Деніела ОʼКоннелла, а в сусідньому готелі Holiday Inn і ресторані McDonalds вибили вікна. Магазин Footlocker пограбували. Натовп почав розходитися близько девʼятої вечора.

Палаючий автобус перед статуєю Деніела О'Коннелла. Дублін, 23 листопада 2023 року.

Палаючий автобус перед статуєю Деніела О'Коннелла. Дублін, 23 листопада 2023 року.

Getty Images / «Бабель»

Увесь громадський транспорт у місті — трамваї та автобуси — зупинили, і багато фірм закликали своїх співробітників у пʼятницю працювати з дому.

«Це ганебні сцени. У нас є божевільна, хуліганська група, яка рухається вкрай правою ідеологією, яка займається серйозним насильством», — заявив журналістам комісар поліції Дрю Харріс після того, як направив 400 офіцерів для відновлення громадського порядку.

Міністр юстиції Гелен МакЕнті заявила, що не можна дозволити «бандитським і маніпулятивним елементам використати жахливу трагедію, щоб посіяти хаос».

Подібні заворушення в Дубліні майже безпрецедентні. За останній рік у країні посилилися невеликі антиіммігрантські протести. Уряд переглядає заходи безпеки в парламенті після того, як нещодавні протести замкнули законодавців усередині.

Вдень 23 листопада 40-річний чоловік із ножем напав на людей біля школи на площі Парнелл. Його вже заарештували. Серед постраждалих — пʼятирічна і шестирічна дівчинки, пʼятирічний хлопчик. Пʼятирічна дівчинка з ножовим пораненням шиї — у критичному стані. Нападника зміг зупинити мотоцикліст, вдаривши його шоломом.