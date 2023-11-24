Південна Корея зобовʼязала Японію виплатити компенсацію «жінкам для втіхи»

Південнокорейський суд зобовʼязав Японію виплатити компенсацію групі жінок, які змушені були працювати у військових публічних будинках під час Другої світової війни.

Про це повідомляє The Japan Times.

У 2016 році група з 16 позивачів (більшість — члени сімей загиблих жінок) подали позов, у 2021 році Центральний районний суд Сеулу відхилив його, пославшись на суверенний імунітет Японії. Зараз Високий суд Сеулу скасував це рішення і зобовʼязав уряд Японії виплатити по $154 тисячі як компенсацію кожній з колишніх жінок для втіх, які брали участь у позові.

Високий суд відхилив застосування концепції про імунітет Японії та заявив, що дії японських військових (викрадення і примус жінок до сексу з військовими) порушують міжнародні договори та кримінальне законодавство Японії.