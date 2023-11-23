Репер Eminem дасть концерт в онлайн-грі Fortnite. Перше віртуальне шоу там провів Тревіс Скот

На честь завершення четвертого сезону Fortnite студія Epic Games організувала віртуальний концерт The Big Bang, у фіналі якого виступить персонаж Eminem. Про це повідомляє The Verge.

The Big Bang розпочнеться 2 грудня о 21:00 за київським часом.

У тизері колаборації з Eminem Epic Games представили персонажа репера, який виступатиме на сцені.

В Epic Games кажуть, що концерт The Big Bang стане початком чогось нового для всесвіту Fortnite, але деталі не розголошують.

Перший концерт у Fortnite

У квітні 2020 року американський репер Тревіс Скот дав перший віртуальний концерт в онлайн-грі Fortnite — це був триденний віртуальний тур Astronomical. Його подивилися понад 12 млн користувачів, без урахування глядачів трансляції поза грою.

Під час 10-хвилинних концертів у межах Astronomical Тревіс виконував сингли з альбому “ASTROWORLD”, представив спільний з Kid Cudi сингл “The SCOTTS”, а також спеціально до віртуальної події випустив лінію мерча.