Три великих грецьких перевізники нафти відмовилися працювати з росією через тиск США

Великі грецькі перевізники нафти відмовилися працювати з росією після того, як США посилили контроль за граничною ціною на російську нафту.
Про це пише Reuters з посиланням на учасників ринку і дані морських перевезень.
Перевозити російську нафту відмовилися компанії Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers. Вони відхилили запити на транспортування нафти починаючи з листопада.
В останні тижні США значно посилили контроль за дотриманням граничної ціни на російську нафту $60 доларів за барель, а також ввели санкції проти перевізників — одного з Туреччини та чотирьох з ОАЕ.
Те, що відмовляти росії почали грецьки транспортувальники, на ринку вважають ударом для рф. Вказані три грецькі компанії транспортували російську нафту протягом десятиліть і продовжували це робити, коли більшість інших західних компаній відмовилися. Вони мають близько 100 танкерів, які тепер для рф недоступні. Щоб перевозити всю російську нафту, тіньового флоту рф може не вистачити.
- 5 грудня 2022 року країни Євросоюзу та «Великої сімки» й Австралія запровадили цінову межу на російську нафту — $60. Ці країни з деякими винятками домовилися купувати та перевозити нафту з росії лише в разі, якщо її ціна не перевищує $60 за барель. На Заході пояснюють запровадження цього обмеження тим, що він скоротить надходження до російського бюджету й обмежить для рф можливості фінансувати війну.