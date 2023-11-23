Дослідники знайшли водень у місячних каменях місії «Аполлон»

Науковці знову проаналізували зразки місячного ґрунту, доставлені на Землю під час місії «Аполлон», і вперше виявили в них водень. Це означає, що в майбутньому астронавти, ймовірно, зможуть добувати воду безпосередньо на Місяці.

Про це пише Space.

Теоретично, лід на Місяці можна використовувати як воду для астронавтів, а також розбивати його на компоненти (водень і кисень), щоб заправляти кораблі.

У 2020 році дані інфрачервоного телескопа SOFIA показали, що вода може бути на всій поверхні Місяця, а не тільки в басейнах поблизу його північного та південного полюсів.

NASA

Астронавти місії «Аполлон» збирали місячне каміння не біля південного полюса Місяця, а поблизу його екватора. Це ще раз підтверджує теорію про наявність водню поза полюсами Місяця.