Instagram дозволив завантажувати Reels

Instagram тепер дозволяє користувачам у всьому світі завантажувати Reels. Про це оголосив голова компанії Адам Моссері під час трансляції в Instagram, пише TechCruch.

Завантажені Reels матимуть водяний знак Instagram з імʼям облікового запису.

Користувачі можуть натиснути кнопку «Поділитись» і вибрати варіант завантаження, щоб зберегти ролик. Облікові записи можуть заборонити користувачам скачувати свої Reels: «Налаштування» > «Конфіденційність» > «Reels», потім натиснути на перемикач «Дозволити людям завантажувати ваші Reels». Якщо у відео є ліцензійна музика, воно буде без звуку. Якщо звук у відео оригінальний, ролик буде зі звуком.