Українські полярники показали «білі ночі» в Антарктиці

Українські полярники в Антарктиці споглядають «білі ночі» — нині там пізня весна і дуже довгий день. Сьогодні сонце зійшло о 03:18, а зайде о 22:50, тож світловий день становить 19 годин 32 хвилини, і його тривалість зростає.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Найдовший день на станції «Академік Вернадський» буде 21 грудня — у Південній півкулі це день літнього сонцестояння. Він триватиме 22 години 24 хвилини, а замість ночі півтори години будуть просто сутінки.

Оскільки станція розташована північніше Полярного кола, явище полярного дня — періоду, коли сонце не заходить за горизонт понад добу, там не спостерігається. На Південному полюсі тривалість полярного дня становить аж 184 дні.