Європарламент схвалив доповідь про необхідність реформування ЄС. Що далі

Європейський парламент більшістю голосів схвалив доповідь про необхідність реформування Європейського Союзу та пропозиції, як це зробити.
Про це повідомила пресслужба Європарламенту.
Серед основних пунктів — розширення спектру рішень, які ухвалюють не одностайно, а кваліфікованою більшістю голосів. Також пропонують переглянути правила формування складу Єврокомісії. Вона отримає назву «Європейська виконавча влада», а кількість комісарів обмежать до 15 і змінять процедуру обрання її президента.
Можуть і посилити прозорість у роботі Європейської ради — громадянам ЄС пропонують надати більше впливу на ухвалення рішень, а також розширити повноваження ЄС у деяких сферах, наприклад охорони довкілля.
Доповідь про реформування ЄС схвалили 305 членів Європарламенту. Проти проголосували 276, а 29 — утрималися.
Тепер ці пропозиції мають обговорити лідери ЄС, ймовірно, це станеться на саміті в грудні.
- Донедавна в Євросоюзі домінувала думка, що вступ нових членів — у тому числі України — має відбутися після того, як Євросоюз проведе складну внутрішню реформу, що змінить систему ухвалення рішень. Однак останнім часом у ЄС почали поволі схилятись до того, що розширення повинне відбутися без глибокої реформи. Зокрема, в Єврокомісії заявили, що Євросоюз може прийняти нових країн-членів і з теперішніми договорами й правилами.