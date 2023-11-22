ППО збила всі 14 дронів, якими росія атакувала Україну

Протиповітряна оборона з вечора 21 листопада збила всі 14 безпілотників типу Shahed, якими росія атакувала Україну.

Про це зранку 22 листопада повідомило Командування Повітряних сил.

Пуски дронів були з Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю рф. Безпілотники збивали в межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала в Запорізькій області на відкритій місцевості, вибухова хвиля пошкодила приватні будинки, люди не постраждали.