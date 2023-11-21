Білий дім: Іран розглядає можливість надати росії балістичні ракети для війни проти України

Білий дім побоюється, що Іран готується надати росії сучасні балістичні ракети малої дальності для ведення повномасштабної агресії проти України.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив координатор Ради Нацбезпеки США Джон Кірбі, передає The Wall Street Journal.

За даними американської сторони, Іран уже надав росії бойові безпілотники, керовані авіабомби та артилерійські снаряди.

Стурбованість щодо балістичних ракет посилилася після візиту міністра оборони рф до Тегерану у вересні, де йому показали іранські балістичні ракети Ababil і Fateh-110.

У Білому домі також підтвердили інформацію WSJ про наміри бойовиків терористичного угруповання «Вагнер» передати систему протиповітряної оборони «Панцирь-С1» ліванському воєнізованому угрупованню «Хезболла», яке підтримує Іран.

«Іран надає росії значну кількість БпЛА, керованих авіаційних бомб і артилерійських боєприпасів, які рф використовує для атак проти України та вбивства невинних мирних жителів», — зауважив Кірбі.