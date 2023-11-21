Euractiv: Європарламент відкриє офіс у Києві для підтримки українського парламенту

Європарламент погодився відкрити офіс у Києві. Це має сприяти відносинам із українськими парламентарями і посилити підтримку Верховної Ради.

Про це йдеться в документі бюро Європарламенту, з яким ознайомився портал Euractiv.

Рішення, ухвалене ввечері 20 листопада, має полегшити відносини з українським парламентом і налагодити звʼязки з комітетами Європейського парламенту. Це спросить адміністративну роботу, зокрема щодо звʼязків із державами-членами ЄС.

Делегації Європарламенту в країнах, що не входить до ЄС, є дипломатичними представництвами під керівництвом Європейської служби зовнішніх справ (EEAS).