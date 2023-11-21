Чотири десантні бригади ЗСУ отримали почесні найменування

До Дня Десантно-штурмових військ Збройних сил України президент Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування чотирьом бригадам. Також він вручив ордени і нагороди, бойові прапори, а також стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу».

Про це повідомляє Офіс президента.

Почесне найменування «Галицька» присвоєно 80 окремій десантно-штурмовій бригаді.

Найменування «Слобожанська» — 81 окремій аеромобільній бригади.

«Поліська» — 95 окремій десантно-штурмовій бригаді.

«Таврійська» — 79 окремій десантно-штурмовій бригаді.

Також президент вручив бойові прапори 82 окремій десантно-штурмовій бригаді, 148 окремій артилерійській бригаді ДШВ та 135 окремому батальйону управління Командування Десантно-штурмових військ.

Почесну відзнаку президента «За мужність та відвагу» присвоєно 122 окремому аеромобільному батальйону 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ.