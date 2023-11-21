У світі вперше зафіксували потепління на 2 °С вище за доіндустріальний період

Температура Землі у пʼятницю, 17 листопада, вперше перетнула критичну межу і піднялася на понад 2 °C вище за доіндустріальний період. Вчені припускають, що такий температурний показник може призвести до незворотних наслідків для планети.

Про це повідомила заступниця директора Служби зі зміни клімату Copernicus Саманта Берджесс.

Підвищення температури було тимчасовим — це не означає, що тепер світ перебуває в постійному стані потепління на понад 2 градуси. Водночас це є ознакою, що на планеті стає дедалі спекотніше — це може призвести до того, що наслідки кліматичної кризи буде важко або неможливо усунути.

Глобальна температура в п’ятницю, 17 листопада, була в середньому на 1,17°C вищою за рівень 1991—2020 років, що зробило цей день найтеплішим за всю історію спостережень. Якщо порівняти з показниками доіндустріальних 1850—1900 років — до того, як люди почали спалювати викопне паливо у великих масштабах і змінювати природний клімат Землі, —температура була на 2,06 °C вищою.

Берджесс зазначила, що такий показник не означає порушення Паризької угоди.