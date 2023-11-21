Парламент підтримав додаткове оподаткування банків. Що це означає

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 9656д про додаткове оподаткування банків. За проголосували 229 народних депутатів.

Про це повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Першопочаткова концепція законопроєкту зазнала змін. Відтепер ставка оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року становитиме 50%. Починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків буде 25%.

Чому це важливо

За даними Нацбанку, платоспроможні банки України в січні—вересні 2023 року отримали рекордний чистий прибуток на суму 110 мільярдів гривень. Минулого року за аналогічний період банки заробили лише 7,37 мільярда гривень.

Додаткове оподаткування неодноразово використовували у світі, коли одна галузь отримувала надприбутки не за рахунок додаткових інвестицій або розширення виробництва, а за рахунок певних тимчасових економічних умов, так званої економічної ренти. Додаткові податки мають збалансувати таку ситуацію.

Закон про оподаткування надприбутків банків дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат. Розрахунки Мінфіну показують, що підвищення податку принесе 24—25 мільярдів гривень за 2023 рік, а далі скоротиться до 6—7 мільярдів.

Раніше голова monobank Олег Гороховський стверджував, що від податку на надприбутки постраждають клієнти банків. Щоб зберегти нинішній рівень прибутків, банки збільшуватимуть відсоткові ставки за кредитами та зменшуватимуть ставки за депозитами.