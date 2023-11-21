У США помер радянський пілот Віктор Беленко — у 1975 році він угнав в Японію новий літак

Беленко помер 24 вересня 2023 року в будинку для літніх людей неподалік міста Роузбад. Його син Пауль Шмідт сказав, що смерть настала після нетривалої хвороби.

Вчинок Віктора Беленка

Уранці 6 вересня 1976 року з радянської авіабази неподалік Владивостока піднялися кілька літаків для тренувального польоту. Несподівано один з пілотів, старший лейтенант Віктор Беленко, відстав від ланки, різко знизився до висоти приблизно 30 метрів і зник з радарів. Він летів над морем, доки не ввійшов у японський повітряний простір. Беленко попрямував до військової бази на острові Хоккайдо. Однак в нього закінчувалось пальне, тож він приземлився на цивільному аеродромі острова, ледь не врізавшись у пасажирський Boeing, який саме злітав. Потім Беленко здався поліції та попросив політичного притулку.

Японці спочатку не збагнули, що за літак потрапив їм до рук. Тільки після пояснень Беленка зрозуміли, що це новітній і надсекретний радянський перехоплювач МіГ-25П із купою секретної апаратури на борту. Тоді викликали американських спеціалістів, які заходилися розбирати літак і невдовзі переправили його на військову базу США для подальшого дослідження. У листопаді 1976 року, після напружених перемовин літак повернули Радянському Союзу в розібраному вигляді — у 30 ящиках.

Японські поліцейські супроводжують Беленка на авіарейс до Сполучених Штатів, 9 вересня 1976 року. Getty Images / «Бабель»

Беленко отримав політичний притулок у США, а згодом за спеціальним указом тодішнього президента Джиммі Картера й американське громадянство. Він розповідав, що зважився на втечу, розчарувавшись у радянському режимі та особливо в радянській армії. Після ретельних перевірок Беленко став військовим консультантом ВПС США. Якось його запросили на військову базу американських пілотів подивитись на їхній побут та організацію служби. Звʼязки з дружиною та іншими родичами Беленко повністю розірвав, у США він одружився вдруге.

Для СРСР втеча Беленка на секретному винищувачі стала величезним скандалом. Тому офіційна версія радянської пропаганди звучала так: «Старший лейтенант Беленко здійснив вимушену посадку на Хоккайдо через брак палива і був злочинно викрадений японською владою під диктовку Вашингтону».