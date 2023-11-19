Померла колишня перша леді США Розалін Картер

У віці 96 років померла дружина експрезидента США Джиммі Картера Розалін.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Центру Картерів.

Картер пішла з життя у власному будинку в містечку Плейнс, штат Джорджія. У неї залишилися діти — Джек, Чіп, Джеф та Емі — а також 11 онуків та 14 правнуків.

У пʼятницю, 17 листопада, американські видання писали, що Розалін Картер отримуватиме хоспісний догляд удома, разом зі своїм чоловіком.

У травні 2023 року в колишньої першої леді діагностували деменцію. Від лютого 99-річний Джиммі Картер також отримує хоспісну допомогу.