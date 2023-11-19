У Парижі на аукціоні продали капелюх Наполеона за €1,9 мільйона

У Парижі на аукціоні продали капелюх французького імператора Наполеона Бонапарта за €1,9 мільйона.

Про це пишуть BBC та France24.

Дім Osenat оцінював капелюх із чорного бобра з прикріпленою кокардою в €600—800 тисяч. Наполеон був у ньому в боях і часто носив його набік, що робило полководця впізнаваним.

Імʼя покупця невідоме. Останнім власником капелюха був бізнесмен Жан-Луї Нуазьє, який помер минулого року.

Вважається, що Наполеон мав близько 120 таких капелюхів, більшість з яких загублена.