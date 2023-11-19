Міноборони Франції заявило про успішний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив про успішний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети М51.3, який продемонстрував «надійність французьких сил ядерного стримування» і «досконалість пускової установки» після її модернізації.

Про це він написав у Х.

В оборонному відомстві повідомили, що запуск відбувся 18 листопада з випробувального центру в Біскарроссі. Ракета була без ядерного заряду. Вона подолала сотні кілометрів і впала у північній частині Атлантики. У Міноборони наголошують, що випробування були проведені у суворій відповідності до міжнародного права.