На концерті Тейлор Свіфт у Бразилії 23-річна дівчина померла від спеки

На концерті американської артистки Тейлор Свіфт у бразильському Ріо-де-Жанейро 17 листопада померла 23-річна дівчина.

Про це повідомляє британський мовник BBC .

Останніми днями Бразилія потерпає від спеки. У день концерту температура в Ріо-де-Жанейро піднялася до 42 градусів за Цельсієм.

За даними бразильських медіа, Ана Клара Беневідес знепритомніла в концертній залі. Медики безуспішно намагалися реанімувати її. Дівчину доправили до муніципальної лікарні Салгадо Фільо, де вона згодом померла. Двоюрідна сестра Ани Естела Беневідес підтвердила, що дівчина померла від спеки.

У соцмережах шанувальники співачки, які були на виступі, стверджували, що їм заборонили проносити в залу пляшки з водою. Також є відео, на яких Свіфт кидає людям воду під час концерту.

Міністр юстиції Бразилії Флавіо Діно написав на X, що у відвідувачів має бути право приносити на концерти пляшки з водою.

«Я доручив національному секретарю з питань захисту прав споживачів Міністерства юстиції Вадіху Дамусу вжити відповідних заходів», — додав він.

Тейлор Свіфт зреагувала на смерть шанувальниці в Instagram.

скріншот

«Я не можу повірити, що пишу ці слова, але з розбитим серцем я кажу, що сьогодні перед моїм шоу ми втратили шанувальницю. Я навіть не можу передати вам, наскільки я спустошена цим», — написала співачка.