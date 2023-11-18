На журналіста Михайла Ткача напали під час зйомки на Київщині

На журналіста видання «Українська правда» Михайла Ткача напали біля ресторану «Тандир» у селищі Козин Київської області.

Це сталося в пʼятницю, 17 листопада, близько 23:20, коли журналісти проводили зйомку біля ресторану. За словами Ткача, там помітили, зокрема, колишніх високопосадовців з Офісу генпрокурора. Біля ресторану було багато автомобілів.

Коли охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, то почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів.

«Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст «Української правди». Охоронці почали мне блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені», — зазначив Ткач.