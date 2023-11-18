Українські підлітки розробили застосунок для допомоги дітям-біженцям — і отримали міжнародну премію

У Лондоні Міжнародна дитяча премія миру нагородила трьох українських дівчат-підлітків, які розробили застосунки для дітей, що втекли від війни.

Премію отримали:

Софія Терещенко, 18 років;

Анастасія Феськова, 17 років;

Анастасія Демченко, 17 років.

До війни дівчата разом працювали над розробкою мобільного застосунку. Потім їх шокували історії дітей, які були змушені тікати через кордон без батьків. Вони відразу змінили спрямованість свого проєкту і запропонували мобільні застосунки, що допомагають дітям-біженцям, які опинилися без супроводу дорослих.

Застосунок Refee допомагає дітям віком від 4 до 11 років знайти всю інформацію, необхідну їм, щоб відчувати себе в безпеці в новій країні і отримати доступ до основних потреб, таких як безпека, їжа та пристановище. Застосунок SVITY призначений для молоді віком від 16 років і старше, яким важко інтегруватися в нову країну, і полегшує спілкування між дітьми-біженцями та дітьми зі спільнот, що приймають.

Дівчата хочуть поширити свої програми на всіх дітей-біженців у світі. З усіх біженців у світі 40% — діти (це 43,3 мільйона дітей, з них приблизно 3,5 мільйона залишилися без батьків).

Приймаючи премію Анастасія Феськова сказала: «Настав час дорослим взяти на себе відповідальність за свої дії, які торкаються дітей. Хоч би як ми хотіли, щоб у всіх дітей було безпечне та мирне дитинство, ми розуміємо, що реальність інша. Ми сподіваємося створити найкраще майбутнє для дітей, незалежно від того, хто вони й звідки. Нам потрібна ваша підтримка, щоб втілити це в життя. Нам потрібно, щоб усі ви були відкриті для взаємодії з дітьми з різних верств суспільства, з дітьми, які вимушені жити в зовсім чужому середовищі», — додала вона.