Американські дипломати закликають США схилити Україну до мирних переговорів. Огляд матеріалів іноземних медіа 17 листопада

Переконати українське керівництво і суспільство в необхідності мирних переговорів із росією закликають уряд США у статті для впливового видання Foreign Affairs старший науковий працівник Ради міжнародних відносин, професор міжнародних відносин Джорджтаунського університету Чарльз Купчан і почесний президент Ради міжнародних відносин Річард Хаасс. Ці автори вже написали чимало статей, лейтмотивом яких була ідея, що Заходу потрібно мати чітко сформульовану мету війни в Україні, зокрема визначити, що таке успішне завершення цієї війни. У квітні 2023-го вони вже писали про переговори. Зараз приводом для них стала відсутність значних результатів українського контрнаступу. Україна та Європа продовжують вкидати величезні людські, збройні та грошові ресурси в невиправдану наразі історію, пишуть Хаасс і Купчан, адже очевидно, що лінія фронту майже застигла, а у 2023-му росіяни окупували більше української території, ніж звільнили ЗСУ. Якщо Україна зараз визнає, що задача звільнити всі землі найближчим часом не стоїть, це дозволить їй переключитися з наступальних дій на оборонні, що зазвичай обходиться меншими жертвами. Водночас Київ може зосередитися на накопиченні зброї та відновленні вільної частини країни ― зі щедрою допомогою Заходу.

Припинити бойові дії може бути й в інтересах росії, адже країна-агресор зазнала величезних втрат. Так, збройна допомога від Ірану і Північної Кореї, перелаштування економіки на воєнні рейки та значно більший, ніж в України, мобілізаційний ресурс можуть дозволити путіну й далі втілювати свої агресивні плани. Але, по-перше, це погіршуватиме ситуацію в росії, а по-друге, публічна незгода Кремля на перемирʼя продемонструє світу, що росія є зловмисником, а Україні треба й надалі допомагати. Тобто такий дипломатичний хід, якщо він завершиться відмовою росіян, буде вигідний і Києву, запевняють Хаасс і Купчан.

Затишшя на фронті вигідне і Заходу, адже очевидно, що ідея підтримки фінансової допомоги Україні в поточних масштабах поступово втрачає актуальність, а військово-промислові комплекси США і Євросоюзу просто не встигають за попитом і потребують часу, аби наростити обсяги виробництва.

Умовно оборонна позиція не завадить Україні робити те, що наразі їй добре вдається ― атакувати російський флот чи військові бази у Криму. Аргументація тут буде простою: флот і бази у Криму є безпосередньою загрозою для української безпеки. Однак головне, що має відбутися в рамках переходу до нового стану, ― це початок переговорів між росією та Україною. У кращому випадку саме переговори призведуть до звільнення окупованих росіянами територій, сподіваються Хаасс і Купчан. У гіршому вони дозволять Україні виграти час для того, щоб наростити військову міць і атакувати росіян успішніше, ніж минулого літа.

Безумовно, навіть згадка про переговори ― «гірка пігулка» для українців. Підсолодити її Захід може, якщо прийме Україну за пришвидшеною процедурою до ЄС, гарантуватиме фінансову та військову допомогу і надасть Києву додатковий захист у вигляді зобовʼязання в разі чергового нападу росіян застосувати 4 статтю Статуту НАТО, в якій ідеться про термінове скликання на консультації всіх членів блоку при нападі на одного з них.

Надійніших гарантій безпеки України автори статті не пропонують. Завершують матеріал тим же, з чого почали: потрібна реалістична модель продовження чи завершення цієї війни, а переговори наразі виглядають найбільш обґрунтованим кроком.

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