У Києві започаткували навчання з домедичної допомоги для школярів

У Києві започаткували навчальну програму з домедичної допомоги для школярів. Перший тестовий урок провели для учнів 8 класу однієї зі столичних шкіл.

Київська міська військова адміністрація реалізує цей проєкт спільно з Навчально-тренувальним центром тактичної медицини КоЛеСо.

У майбутньому така навчальна програма (за погодження освітян) може стати частиною шкільного предмета «Захист України» чи окремою дисципліною.

Впровадження подібної програми допоможе дітям засвоїти основи медичної допомоги.

«Діти мають зі шкільної парти вчити, як надати елементарну домедичну допомогу собі та врятувати життя рідним і близьким. Наша місія — докладати максимум зусиль для захисту кожного українця. Кожне збережене життя важливе», — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.