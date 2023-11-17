Монпельє стане першим містом у Європі, де всі нові будівлі оздоблюватимуть витворами мистецтва

Усі будинки у французькому місті Монпельє тепер повинні бути «витворами мистецтва». За рішенням місцевої адміністрації на кожній новій будівлі має бути фреска, мозаїка чи скульптура — для того, щоб місцеві мешканці та туристи бачили культурні надбання міста.

Про це пише The Mayor.

Це перше місто у світі, де архітектори під час проєктування обовʼязково мають додавати культурні елементи в будівлі. Так місцева влада хоче перетворити середземноморське місто на справжній художній музей просто неба, зробивши сучасне мистецтво частиною його повсякденного життя.

Вартість мистецького твору має становити не менше за 1% від вартості землі, на якій побудована споруда, але не менше ніж €10 000. Кожен художній проєкт також переглядатиме спеціальна комісія — вона слідкуватиме за тим, щоб власники будівель обирали різних митців, а не надавали перевагу одному.

За планом до 2026 року місто зарясніє сотнями мистецьких робіт у публічному просторі.