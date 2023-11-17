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У 2024 році США і Японія планують запустити перший у світі деревʼяний супутник

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Американське космічне агентство NASA та Японське агентство аерокосмічних досліджень JAXA планують запустити в космос перший у світі дерев’яний супутник. Таким чином науковці намагаються зробити космічне сміття біорозкладаним.

Про це повідомляє Space.

Художня ілюстрація того, як міг би виглядати деревʼяний супутник.

Художня ілюстрація того, як міг би виглядати деревʼяний супутник.

Kyoto University

Супутник завбільшки з кавову чашку матиме назву LignoSat. Його виготовлять із магнолії та запустять на орбіту Землі до літа 2024 року.

Дерево не горить і не розкладається в космічному вакуумі, але воно згорить після повернення в атмосферу Землі. Науковці успішно протестували зразки деревини на борту Міжнародної космічної станції й вирішили, що тестовий супутник придатний для запуску. Випробовували три зразки деревини — магнолію, вишню і березу. Дослідники зупинилися на магнолії, бо менш імовірно, що вона розколеться або зламається.

  • Навколо Землі зараз обертається понад 9 300 тонн космічних об’єктів, зокрема космічного сміття — непрацюючих супутників і шматків ступенів ракет.
  • Зіткнення в космосі породжують набагато більше шматків сміття, яке, своєю чергою, може призвести до нових аварій. Ці події можуть спричинити «синдром Кесслера», що стане серйозною перешкодою подальшій діяльності людей в космосі.
  • Космічні кораблі, виготовлені з металу, дуже дорогі, а також подеколи небезпечні для МКС, інших космічних кораблів та людей на Землі. Дерев’яні супутники теоретично мають бути менш шкідливими.