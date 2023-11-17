У 2024 році США і Японія планують запустити перший у світі деревʼяний супутник

Американське космічне агентство NASA та Японське агентство аерокосмічних досліджень JAXA планують запустити в космос перший у світі дерев’яний супутник. Таким чином науковці намагаються зробити космічне сміття біорозкладаним.
Про це повідомляє Space.
Супутник завбільшки з кавову чашку матиме назву LignoSat. Його виготовлять із магнолії та запустять на орбіту Землі до літа 2024 року.
Дерево не горить і не розкладається в космічному вакуумі, але воно згорить після повернення в атмосферу Землі. Науковці успішно протестували зразки деревини на борту Міжнародної космічної станції й вирішили, що тестовий супутник придатний для запуску. Випробовували три зразки деревини — магнолію, вишню і березу. Дослідники зупинилися на магнолії, бо менш імовірно, що вона розколеться або зламається.
- Навколо Землі зараз обертається понад 9 300 тонн космічних об’єктів, зокрема космічного сміття — непрацюючих супутників і шматків ступенів ракет.
- Зіткнення в космосі породжують набагато більше шматків сміття, яке, своєю чергою, може призвести до нових аварій. Ці події можуть спричинити «синдром Кесслера», що стане серйозною перешкодою подальшій діяльності людей в космосі.
- Космічні кораблі, виготовлені з металу, дуже дорогі, а також подеколи небезпечні для МКС, інших космічних кораблів та людей на Землі. Дерев’яні супутники теоретично мають бути менш шкідливими.