У 2024 році США і Японія планують запустити перший у світі деревʼяний супутник

Американське космічне агентство NASA та Японське агентство аерокосмічних досліджень JAXA планують запустити в космос перший у світі дерев’яний супутник. Таким чином науковці намагаються зробити космічне сміття біорозкладаним.

Про це повідомляє Space.

Художня ілюстрація того, як міг би виглядати деревʼяний супутник. Kyoto University

Супутник завбільшки з кавову чашку матиме назву LignoSat. Його виготовлять із магнолії та запустять на орбіту Землі до літа 2024 року.

Дерево не горить і не розкладається в космічному вакуумі, але воно згорить після повернення в атмосферу Землі. Науковці успішно протестували зразки деревини на борту Міжнародної космічної станції й вирішили, що тестовий супутник придатний для запуску. Випробовували три зразки деревини — магнолію, вишню і березу. Дослідники зупинилися на магнолії, бо менш імовірно, що вона розколеться або зламається.