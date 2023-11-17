В Італії знайшли рідкісний гербарій доби Відродження. Він вказує на зміну клімату

Науковці вивчили пʼять тисяч зразків рослин, які між 1551 та 1586 роками зібрав середньовічний натураліст Улісс Альдрованді. Це один із найбагатших гербаріїв доби Відродження.

Про це пише The Guardian.

Колекція складається з 15 книг, кожна з яких містить до 580 екземплярів рослин, наклеєних на аркуші. Вони доповнені нотатками автора.

Biblioteca Universitaria di Bologna

Альдрованді збирав свою колекцію, щоб ідентифікувати види рослин і зрозуміти, як їх можна використовувати в медицині. Майже через пів тисячоліття його зразки розповіли ботанікам про величезні зміни в італійській природі.

Biblioteca Universitaria di Bologna

За часів Альдрованді пагорби Болоньї були вкриті видами рослин, що нині під загрозою зникнення або вже зникли. Наприклад пустирник, який використовувався в медичних цілях, а зараз, ймовірно, вимер.

Biblioteca Universitaria di Bologna

За словами дослідників, від 1500-х років загальна кількість видів зросла, але якість флори знизилася, бо поменшало рідкісних видів. При цьому населення Італії збільшилося на 560%.

На момент формування колекції лише 4% квітів були американськими видами, які здебільшого вирощували в приватних або ботанічних садах. Це, зокрема, солодкий перець і кабачки, імпортовані з Центральної та Південної Америки. Зараз їх стало в сотні разів більше.