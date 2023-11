Disney створить четверту частину анімаційного фільму «Крижане серце». Зараз команда працює над третім епізодом

Режисерка анімаційного фільму «Крижане серце» Дженніфер Лі працює одразу над двома продовженнями цієї історії. Перші два фільми заробили разом $2,8 млрд у всьому світі.

«‎Третій фільм у розробці і, можливо, буде четвертий. Але зараз я не можу багато про це сказати. Дженн Лі, яка створила оригінальні фільми, працює з командою не над однією, а фактично над двома історіями», — розповів Variety керівник Disney Боб Айгер.

Композитори Крістен Андерсон-Лопес і Роберт Лопес також повернуться до роботи та напишуть музику до наступних двох фільмів.

«Якийсь час я мовчала, але так, це правда‎», — написала Крістен.

Про дати виходу наступних фільмів поки нічого не відомо. Зазначимо, що другий фільм вийшов за шість років після дебюту оригіналу, а щоб оголосили про третю частину, Disney знадобилося ще чотири роки.

Фільм про пригоди сестер Анни та Ельзи з королівської родини (озвучили Крістен Белл та Ідіна Мензел) подарував світу такі музичні хіти, як “Let It Go” та “Do You Want to Build a Snowman?”.