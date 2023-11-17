Поліція перевіряє псевдовійськових, які «збирають кошти на ЗСУ». Цьому посприяв ветеран Олег Симороз

Поліція Києва розпочала перевірку діяльності благодійного фонду, від імені якого волонтери у військовій формі збирають кошти начебто на потреби ЗСУ. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за підозрою в шахрайстві.

Перед цим в Оболонському районі столиці між містянами та «благодійниками» сталась перепалка через підозру у шахрайстві. На місце події приїхала поліція. До відділку забрали пʼятьох представників благодійного фонду.

Зазначимо, що цю тему порушив військовий та активіст Олег Симороз, саме він навідався до точок збору коштів біля станції метро «Героїв Дніпра».

«Молодики у формі клянчать «донати на ЗСУ» готівкою у скриньку. У розмові з ними ми дізналися, що вони не служили й, відповідно, вони не мають жодного морального права вдягати мультикам. Далі ми дізнаємося, що вони працюють тут за ставку заробітної плати, яку виплачує фонд із грошей, які люди донатять на ЗСУ», — розповів Симороз.

Коментуючи заяву поліції про перевірку, Симороз подякував за реакцію, але заявив, що чекає на підозри для цих людей.

«Перевірка — це добре, але ми чекаємо на підозри цим чортам! Та службову перевірку по начальнику відділення громадської безпеки — Корчаку Володимиру Миколайовичу. Також звертаю вашу увагу на статтю 435-1 Кримінального кодексу України», — зазначив він.

Хто такий Олег Симороз

Олег Симороз — учасник російсько-української війни, громадський активіст, юрист. До повномасштабного вторгнення брав участь в акціях проти забудови зелених зон та історичного центру Києва. У лютому 2022 року вступив до лав 112 бригади ТрО. Воював на Ірпінському напрямку. Потім підрозділ Симороза перемістили на Донеччину. У жовтні 2022-го він підірвався на протитанковій міні під Кремінною. Втратив ноги, пошкодив руки й обличчя. Нещодавно Олега виписали з лікарні після першого етапу лікування та реабілітації.