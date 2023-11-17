У місті Яремче на Франківщині відкрився McDonald’s

Мережа McDonaldʼs відкрила новий ресторан в місті Яремче на Івано-Франківщині. Заклад можна знайти за адресою вулиця Свободи, 263.

Про це йдеться у прессрелізі, наданому «Бабелю».

Площа нового ресторану в Яремчі — 407 квадратних метрів. У залі передбачено 123 місця для відвідувачів, на терасі — 112 місць. Зробити замовлення можна через термінали самообслуговування всередині будівлі, також працюватиме послуга McDrive — для тих, хто хоче зробити замовлення, не виходячи з автомобіля.

McDonaldʼs в Яремчі працюватиме з 07:00 до 22:00. Під час повітряної тривоги заклад зачинятиметься, щоб працівники та відвідувачі перейшли в найближче укриття.