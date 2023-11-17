Окупанти намагаються зрівняти Кринки із землею, однак це їм не допомагає. Огляд матеріалів іноземних медіа 16 листопада

Розширення і зміцнення українського плацдарму в Кринках на лівобережній Херсонщині ― довгоочікувана позитивна новина після низки «невтішних для України заголовків», ідеться в матеріалі СNN. Наразі це найуспішніша операція ЗСУ на лівому березі Дніпра, і як би росіяни не намагалися спершу вибити українців з їхніх позицій, а тоді приховати наявність плацдарму ― їм не вдається ані перше, ані друге. Українські морпіхі залишили кілька менших плацдармів, які складніше захищати, консолідували сили й поволі просуваються вперед, попри те, що опір росіян зростає. За даними Інституту вивчення війни, які TIME не змогло перевірити зі свого боку, 15 листопада ЗСУ були особливо активними.

Протягом трьох тижнів ― а морські піхотинці висадились у районі Кринків 16 жовтня ― росіяни в офіційних повідомленнях ніби не помічали нового плацдарму. Зрештою вони визнали його існування ― мовляв, «ворогу вдалося пробратись у район, де ми мали слабкі позиції». У відповідь колаборант Володимир Сальдо, якого росіяни призначили керівником тимчасово окупованих районів Херсонщини, запевнив, що російські війська «влаштують українцям пекло». Судячи з повідомлень російських «воєнкорів», поки що ці погрози порожні ― удари по українських позиціях і руйнація Кринків бажаного результату окупантам не принесли.

Позитивні новини з Херсонщини можуть нарешті допомогти Києву в переговорах із Заходом щодо подальшої підтримки України у війні, вважають автори статті.

Оглядач Forbes Девід Акс теж пише про лівобережжя Херсонщини ― а саме про те, як росіяни намагаються вибити українських бійців із плацдарму. На наземні війська вони майже не покладаються, натомість скидають на Кринки та іншій позиції ЗСУ в цьому районі авіабомби. Окупанти скидають десятки КАБів ― і хоч вони не точні, але це теж потужна зброя, визнають українські бійці. Так, 5 листопада росіяни скинули на територію Херсонщини 87 КАБів ― це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення. У Кринках, найімовірніше, цілих будівель уже не лишилося, запевняють дослідники з незалежної команди Conflict Intelligence Team.

Для протидії цьому українці застосовують засоби ППО, зокрема установки С-300. Про це свідчить те, що росіянам недавно вдалося знищити в області одну з таких установок. Система явно потребує посилення, що Володимир Зеленський нещодавно пообіцяв. І від того, наскільки ефективно ППО зможе прикрити український контингент у Кринках та його шляхи постачання, залежить успіх всієї операції, стверджує Акс.

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