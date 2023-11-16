Офіційно. Бій Усик — Фʼюрі пройде 17 лютого 2024 року

Поєдинок між чемпіоном WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі призначили на 17 лютого 2024 року.

Поєдинок пройде у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.