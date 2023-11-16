Офіційно. Бій Усик — Фʼюрі пройде 17 лютого 2024 року

Поєдинок між чемпіоном WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі призначили на 17 лютого 2024 року.
Поєдинок пройде у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
- Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик погодили бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі в кінці вересня. Тоді вважалося, що його проведуть у грудні 2023-го або січні 2024 року. Поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії, в Ер-Ріяді. На кону — всі чотири чемпіонські пояси: WBA, WBO та IBF, якими володіє українець, і WBC, що належить британцю.