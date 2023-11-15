Xiaomi представила свій перший електромобіль

Китайський гігант смартфонів Xiaomi вперше представив свій електромобіль — пʼятимісний седан із панорамним скляним дахом.
Про це 15 листопада оголосило Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю. Усі китайські автовиробники зобовʼязані представляти міністерству нові моделі.
Електромобіль буде під брендом Beijing Xiaomi SU7, його вироблятиме державна компанія Beijing Automotive Group. Машина розвиває максимальну швидкість 265 кілометрів на годину та важить 2,66 тонни, запас ходу — 800 кілометрів. Вартість становить $27 500—36 500. Також в електрокарі буде система розпізнавання облич і автопілот.
Електромобіль живиться від акумуляторів компаній Contemporary Amperex Technology та BYD. Раніше Xiaomi заявляла, що її електромобіль офіційно запустять у першій половині 2024 року.
- У 2022 році Xiaomi презентувала робочий прототип робота-гуманоїда CyberOne — це людиноподібний робот зростом 1,77 метра і вагою 52 кілограми. Обличчя робота — вигнута OLED-панель, яка може бачити світ у 3D і чути за допомогою двох мікрофонів. Наразі CyberOne здатен розрізняти 85 типів звуків і класифікувати 44 людські емоції. Пересувається гуманоїд поки що незграбно. CyberOne — проєктна модель, тому її вдосконалюватимуть. Зараз вартість одного такого робота сягає $104 тисячі, проте компанія не повідомила, чи запускатиме масове виробництво CyberOne.