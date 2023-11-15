Xiaomi представила свій перший електромобіль

Китайський гігант смартфонів Xiaomi вперше представив свій електромобіль — пʼятимісний седан із панорамним скляним дахом.

Про це 15 листопада оголосило Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю. Усі китайські автовиробники зобовʼязані представляти міністерству нові моделі.

Електромобіль буде під брендом Beijing Xiaomi SU7, його вироблятиме державна компанія Beijing Automotive Group. Машина розвиває максимальну швидкість 265 кілометрів на годину та важить 2,66 тонни, запас ходу — 800 кілометрів. Вартість становить $27 500—36 500. Також в електрокарі буде система розпізнавання облич і автопілот.