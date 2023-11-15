Телескоп «Джеймс Вебб» знайшов планету з піщаними дощами

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба знайшов планету Wasp-107b, де піщинки падають у вигляді дощу.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature.

Планета Wasp-107b розташована на відстані 200 світлових років від Землі, у сузірʼї Діви. Вона привернула увагу астрономів, бо дуже велика за розмірами (майже як Юпітер), але дуже легка за вагою (як Нептун), за що отримала прізвисько «Цукеркова вата».

Klaas Verpoest/Johan van Looveren/LUCA School of Arts/KU Leuven/PA

На планеті є піщані хмари й дощі, спекотні температури, шалені вітри й виразний запах палених сірників (діоксиду сірки). Також на планеті телескоп знайшов водяну пару.

Атмосфера Wasp-107b має щось схоже на кругообіг води на Землі, але замість циклу води — цикл піску між твердим і газоподібним станами. Із більш гарячих, нижніх рівнів атмосфери з температурами, близькими до 1 000 °C, силікатна пара піднімається вгору, охолоджується й утворює мікроскопічні піщинки. Згодом ці хмари піщаного пилу стають настільки щільними, що з них починає падати дощ у нижні шари атмосфери. Нижче певного рівня пісок сублімує назад у пару, завершуючи цикл.